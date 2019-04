‘Intermediair gunt ASR fantastische cijfers’

De Swart toont zich in de brief aangenaam verrast, vooral over de hypotheekmarkt. “De hypotheekproductie heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen.” De productie steeg met 38%. Voor het oude ASR was 2000 al een recordjaar op hypotheekgebied: e 3,2 mld (+29%).

Ondanks de negatieve invloed van het nieuwe belastingplan, maar dankzij de hypotheken, steeg de nieuwe productie Leven met 13%. De productie Schade verbeterde ook, met 11%. “Een fantastische groei”, zo vat De Swart de cijfers samen. “Die u ons hebt gegund.” De ASR-topman besluit daarom met een lofzang op de tussenpersoon. “U kunt op ons rekenen door onze consequente keuze voor een single-channelstrategie. We gaan daarbij ook niet moeilijk doen om u door middel van moderne marketingtools in segmentatievakjes te persen. U bent, nu en in de toekomst, bij onze groepsmaatschappijen geen nummer. Daar kunt u ons aan houden.”