Intermediair denkt zes op de tien bedrijfsspaarpolissen te behouden

Dat hebben ruim vierhonderd tussenpersonen gezegd in een onderzoek van Avéro Achmea. Bij levensverzekeringen met lijfrenteclausule verwacht 55% de lopende portefeuille gewoon in stand te kunnen houden, bij ‘ongeclausuleerde levensverzekeringen’ geldt dat voor 65%. De methode daarvoor is het aanboren van een andere financieringsbron en eventuele omzetting van de polis in een levensverzekering met pensioenclausule. De tussenpersonen willen daartoe persoonlijke gesprekken gaan voeren met de betrokken werknemers en particulieren.

Van de respondenten haalt 48% zijn omzet louter uit particuliere relaties. Zes procent adviseert alleen zakelijke relaties en 45% doet het met een combinatie van beide. Maar liefst 93% heeft in z’n portefeuille levensverzekeringen met lijfrenteclausule die zijn gesloten op basis van bedrijfsspaargeld. Nog eens 59% heeft bedrijfsspaargeld ook aangewend voor ongeclausuleerde levensverzekeringen en 24% voor polissen met een PSW-clausule. Ruim de helft van de respondenten doet zaken met Avéro.