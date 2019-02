Interactieve tv-spots van Zilveren Kruis en FBTO

De Ster start als eerste tv-exploitant in ons land, met interactieve commercials, genaamd I-ads. Het gaat om spots die iedereen op tv kan zien, maar die voor abonnees op digitale tv – mensen met een zogenoemde settop-box – interactief zijn. Zij kunnen via hun afstandsbediening de interactieve content bekijken en desgewenst tot actie over gaan. Het zal onder meer gaan om het verkrijgen van productinformatie, het aanvragen van offertes en het meedoen aan een prijsvraag.

De Ster start één dezer dagen met de proef en Zilveren Kruis en FBTO haken hier in de periode van 9 september tot 25 september op in. Bij FBTO zal het gaan om de spot die in de wandelgangen de ‘flitspaal’-spot heet. Zilveren Kruis gebruikt voor de reguliere/digitale uitzendingen een nieuwe spot die deel uitmaakt van een geheel nieuwe campagne. Die nieuwe campagne zal in de loop van het jaar worden uitgebreid tot minimaal vier spots. Zilveren Kruis wil voor 1 september nog niets over de nieuwe campagne zeggen.