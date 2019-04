‘Intensief’:nieuw relatieblad Nuts

Nuts, het ziekenfonds voor Delta Lloyd en Ohra, typeert ‘Intensief’ als een loyaltymagazine, een magazine dat primair is gericht op het behoud van verzekerden. Het blad wordt ook gebruikt om verzekerden te werven voor aanvullende verzekeringen. De inhoud van het blad spitst zich toe op de verkoop van (neven)producten, zoals speciale reizen. De oplage bedraagt 220.000.

Het tweede nummer van ‘Intensief’ zal in september verschijnen. Daarna zal worden bekeken of het blad (eens in het kwartaal) zal blijven verschijnen.