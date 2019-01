Innova biedt deelnemers volledige ketenintegratie

Bij de invoering van de ketenintegratie lift DIG mee op ontwikkelingen bij Generali, één van de (huis)verzekeraars van Innova. Deze maatschappij claimt als een van de eerste de ketenintegratie daadwerkelijk voor elkaar te hebben. “Mede omdat Generali één van de aandeelhouders is van Innova, kunnen wij hier ons voordeel mee doen”, vertelt directeur Robin Baks. Hij heeft zich ten doel gesteld om dit jaar 75 kantoren te laten aanhaken. Op termijn moet dit aantal groeien tot zo’n tweehonderd assurantiekantoren.

Applicatie

Om ketenintegratie mogelijk te maken, wordt het administratiepakket van de tussenpersoon via een GIM-technologie (Generieke Interface Manager) gekoppeld aan de applicatiemodule van verzekeraar Generali. Deze techniek wordt al toegepast bij Meeting Point, het internetplatform voor autoverzekeringen van Amev, Stad Rotterdam en Delta Lloyd.

De klantgegevens worden door de tussenpersoon ingelezen in de applicatie. Vervolgens kan het intermediair een berekening maken, een offerte produceren en vervolgens een aanvraag (of mutatie) elektronisch verzenden. Baks: “Handmatig werk hoeft niet meer te worden verricht, ook niet bij Generali. Het enige wat de klant moet tekenen, is een artikel 251 WTV-verklaring (verzwijging) die bij de tussenpersoon in beheer blijft”.

RDW

Volgens Baks heeft de geautomatiseerde werkwijze tevens het voordeel dat er voor de motorrijtuigenverzekering een koppeling wordt gemaakt met het register van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het intermediair kan derhalve volstaan met het invoeren van een meldcode en het kenteken, waarna alle gegevens van de auto worden ingelezen.

Als de aanvraag is ‘ingeschoten’ – rechtstreeks in het bronsysteem van de verzekeraar – wordt vervolgens automatisch de polis geprint en verzonden. “Tevens, en dat is echt uniek, wordt via de GIM-technologie realtime een melding teruggezonden naar het administratiepakket, waarna administratie en rekening-courant van het intermediair automatisch worden bijgewerkt. Deze systematiek werkt voor nieuwe aanvragen en mutaties, voor zowel pakketten als individuele verzekeringen.”

Volgens Baks kunnen vooralsnog alleen de administratiepakketten van ASN worden gekoppeld aan de applicatie van Generali. “Anva en ACT zullen op korte termijn volgen. Wij verwachten dat in het vierde kwartaal alle gangbare administratiepakketten kunnen werken via deze applicatie.”

