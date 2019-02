Inkoopcombinatie Welke zet Bouwfonds aan de kant

De kritiek van Welke is niet mals: “Alhoewel wij normaliter enkel in volmacht werken, heeft Bouwfonds ons weten te overtuigen dat hun acceptatieafdeling gesmeerd loopt en dat met Bouwfonds wel degelijk goede afspraken te maken zijn. Helaas blijkt hier niets van waar. De tussenpersoon (en wij ook) wacht twee weken op een offerte. Tevens reikt het niveau van de acceptanten niet veel verder dan voorlezen wat het beeldscherm van de computer hun voorschrijft”.

In een brief aan de directie van Bouwfonds stelt commercieel directeur Nikaj Pennings het niveau van de acceptatieafdeling verder ter discussie door de beslissingen die deze afdeling neemt te kwalificeren als “buiten iedere redelijkheid”. Omdat Bouwfonds volgens Welke niet binnen een week kan offreren, terwijl tussenpersonen 24 uur wordt gegarandeerd, is de samenwerking opgezegd. Bouwfonds wil nog niet reageren op de uitlatingen van Pennings, maar heeft een gesprek gepland waarin de ABN Amro-dochter Welke alsnog tot samenwerking wil bewegen.

De inkoopcombinatie beschikt over een zelf ontwikkeld proces/administratiesysteem en een eigen acceptatieafdeling. Normaal gesproken wordt in volmacht gewerkt of met een geavanceerd offertesysteem. “Dit beleid is ingezet om zelf als organisatie volledig verantwoordelijk te kunnen zijn voor de processnelheden van de dossierverwerking en om garanties hieromtrent af te kunnen geven richting onze tussenpersonen”, aldus Pennings in zijn brief aan Bouwfonds. Welke werkt met 225 tussenpersonen en verwacht dit jaar voor f 1 mld aan hypotheken om te zetten.