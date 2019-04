Inkoopcombinatie Kombin wil naar driehonderd kantoren

Kombin werkt samen met de geldverstrekkers Argenta, GMAC, Goudse Hypotheken, SNS Bank, ING Bank, Westland Utrecht en Direktbank. Verder leveren De Goudse en Avéro de verzekeringen. “Daarbij blijft het wat ons betreft”, aldus directeur Mario van der Vleuten. “Wij willen onze omzet zo veel mogelijk concentreren. Verder is ons uitgangspunt om voor elke situatie de gunstigste hypotheek te bieden.”

Kombin heeft onlangs zelfgemaakte combinatiehypotheken geïntroduceerd, zoals de Kombin Excellent-hypotheek, Kombin Direkt en Kombin Direkt-Plus. Deze hypotheken zijn alleen in een combinatie van drie componenten aan te bieden: geldverstrekker, levensverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen koopsom. “Door deze combinatie kunnen wij korting geven op rentetarieven. Zo pakt ook de klant zijn voordeel mee.”

De tweehonderd aangesloten tussenpersonen bevinden zich voornamelijk onder de rivieren, in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. “Maar we hebben ook een tussenpersoon in Groningen”, aldus Van der Vleuten, die wel landelijke dekking wil bereiken, maar eerst wil zorgen dat Kombin een dergelijke groei organisatorisch ook aankan. “We hebben veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een eigen administratiesysteem waarmee de tussenpersoon alle informatie kan versturen en kan ontvangen via internet. Dat scheelt enorm veel tijd.”

Bij de vestiging van Kombin in Venray zijn dertien mensen werkzaam, die de volledige administratie voor de tussenpersonen verzorgen. Dat aantal moet wellicht uitgebreid worden als de plannen van Kombin werkelijkheid worden. Van der Vleuten wil dit jaar groeien naar een omzet van e 0,8 tot 1 mld aan hypotheken. “Als ik kijk naar wat we te bieden hebben, moet dat kunnen.”

Site

Per 1 juli start Kombin een nieuw initiatief op internet: www.hypotheekacties.nl. Doelstelling is om via deze site online zo veel mogelijk hypotheekafspraken te genereren. “We gaan wekelijks landelijk adverteren om deze internetpagina bekend te maken. Doordat we dit gezamenlijk doen, blijven de kosten laag.”

Kombin informeert haar tussenpersonen via internet, maar organiseert ook regelmatig congressen. Het volgende congres is op 15 en 16 mei. “Op die dagen informeren wij onze huidige en potentiële tussenpersonen over wat wij doen en wie wij zijn”, aldus Van der Vleuten.