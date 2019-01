ING-onderdelen verwerken schadeclaims identiek

In Ede bijt RVS het spits af. Niet alleen gaan zo’n honderd RVS-medewerkers vanaf juni volgens het nieuwe schadebehandelingssysteem werken, zij komen organisatorisch ook onder het nieuwe bedrijfsonderdeel ‘Service Center Claims’ te vallen. In september stapt het grootste deel van Nationale-Nederlanden over op het nieuwe systeem, waarna Postbank Verzekeringen eind dit jaar volgt

Het servicecentrum is een virtueel bedrijfsonderdeel: de diverse onderdelen blijven op hun eigen locatie werken. “Labelherkenning voor klant en verzekeringsadviseur blijft essentieel”. In 2003 volgen nog de NN-onderdelen Bedrijven Schade en Technische Buitendienst, waarna op termijn zelfs de Belgische verzekeringsbedrijven van ING onder het Service Center Claims gaan vallen. “Los van taal en wetgeving zijn het systeem en de processen ook buiten Nederland bruikbaar.”

Doorlooptijden

“Kortere doorlooptijden, minder kosten en meer tevreden klanten”, zijn volgens programmadirecteur Hans van den Bor de doelstellingen. In de eigen Nieuwskrant zegt hij dat ING naar digitale dossiers toe wil. “We werken straks zo veel mogelijk papierloos: we scannen inkomende en uitgaande post en slaan het automatisch op in een elektronisch archief. Dossiers zijn zo altijd beschikbaar, wegraken doen ze niet. Minder administratie geeft ons meer tijd voor schadebehandeling, ons échte vak.” Op termijn streeft ING naar schadebehandeling via internet.

De tijdwinst moet leiden tot snellere behandeling van dossiers. Doelstelling van het Service Center Claims is: 50% van alle claims moeten binnen 48 uur zijn afgehandeld. Nationale-Nederlanden streeft voorts naar een verwerking van alle claims binnen twee weken.

In het eigen personeelsblad geeft NN overigens toe dat er aan de administratieve prestaties van het bedrijf nog wel het een en ander te verbeteren valt. “Bij Particulieren Schade hebben we nu in ieder geval de werkvoorraad onder controle en bij Particulieren Leven is na de herstructurering van de werkprocessen ook het gevoel dat we op de goede weg zijn”, zijn de optimistische geluiden. “We zijn met operational excellence op de goede weg, maar we zijn er nog niet”, is de conclusie.