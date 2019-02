ING doet captive Dix & Co van de hand

Het Financieel Praktijkadviesbureau DixFortuin is begin deze maand van start gegaan. De directeuren-eigenaren zijn Johan Hoogendoorn en Arie Hooijmeijer, die bij Dix & Co directeur in loondienst waren van ING Assurantiekantoren. ING heeft deze 100%-captive aan hen overgedaan volgens een activa/passiva-transactie inclusief handelsnaam en medewerkers. De derde directeur/eigenaar van DixFortuin is Boudewijn van Meggelen, die directeur was van de Fortuin Adviesgroep. Rob van Berkel, eigenaar van de Fortuin Adviesgroep is als zodanig uitgetreden. Hij blijft tot eind volgend jaar aan het bedrijf verbonden.

Een saillant detail is dat Dix & Co in 1998 met Fortuin is gefuseerd maar een jaar later weer hun eigen weg zijn gegaan. In 2000 werd Dix een captive van ING. Hoogendoorn werd toen aangesteld als directeur van Dix.

DixFortuin heeft ongeveer 3.100 klanten, van wie er 1.600 afkomstig zijn van Dix. Dit bedrijf richt zich op dierenartsen voor landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren. Fortuin, die zaken doet met ING en Amev, richt zich op alle (para)medici. Dix en Fortuin begeleiden de vorming van maatschappen, zorgen voor praktijkfinancieringen en bemiddelen tevens in onder meer aov’s en levenpolissen. “We makelen ook in praktijken”, zegt Hoogendoorn. Het nieuwe bedrijf handhaaft de specialiteit en blijft onder meer met de ING-werkmaatschappijen Nationale-Nederlanden en Movir werken.

‘Geen teken aan de wand’

Nu Dix & Co is overgedragen, telt ING nog vijf captives die zijn gespecialiseerd in de sector ‘witte jassen’: De Wit Financieel Adviseurs in Capelle a/d IJssel, Van den Berk Assurantiën in Nijmegen, Rely Financial Consultants in Buren en Haccou Financieel Advies in Rhenen. Dix is in dit verband relatief klein, aldus NN.

De ING-dochter zegt dat met de verkoop van Dix geen nieuw beleid in gang is gezet. “Wij zijn niet van plan afscheid te nemen van de overige medische captives. Bij Dix speelde onder meer de wensen van de directie mee”, aldus den woordvoerder. Hoogendoorn zelf laat weten er weer aan toe te zijn om eigen baas te zijn.

Een tijd geleden had ING het voornemen één backoffice te formeren voor zijn medische assurantiekantoren. Het idee is voorlopig van de baan. “Gezien de geografische spreiding van deze captives blijkt dat niet erg handig. Ook is het, gezien de specialiteit, niet zinvol dat zij gebruik maken van de regionale backoffices voor onze overige kantoren”, aldus het concern.