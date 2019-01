ING-adviseur

Fors inkrimpende organisaties die productiever en winstgevender moeten gaan werken, bepalen het beeld in ons land. Loondienstorganisaties die niet kunnen voldoen aan deze eisen worden zonder pardon geëlimineerd. Sinds de jaren negentig kijken verzekeraars steeds kritischer naar de prestaties van hun loondienstorganisaties. Hooge Huys en Sterpolis namen als eersten afscheid van de adviseur in vaste dienst en kozen voor het bestaan van intermediairmaatschappij respectievelijk van direct-writer. Daarna volgden de ontwikkelingen elkaar snel op: Victoria-Vesta en RVS (ING) werden samengevoegd, Monuta ruilde haar loondienstadviseurs in voor het intermediair, Unas (AXA) en Eerste Hollandsche (Generali) werden opgeheven en Noord-Braband ging op in Nationaal Spaarfonds (Delta Lloyd). Meer recent nog werd Reaal Particulieren eerst ondergebracht bij SNS Bank om vervolgens alsnog te worden opgeheven. Het laatste nieuws op dit front bracht de integratie van de Verzekerings Unie in Amev en die van NVG in Axent/Aegon. Nu resteren er slechts zes loondienstorganisaties van de in totaal elf die in 1995 actief waren op de vaderlandse verzekeringsmarkt. In dit spel van kostenverlaging en winstverhoging deed RVS tot voor kort niet mee. Daarin komt verandering. Na de openingszet in april vorig jaar dat er banen in de binnendienst sneuvelen, wordt het schaakspel vervolgd met een ingrijpende reorganisatie van de buitendienst. Dat kon ook niet uitblijven gelet op trendsetter Amev, die sinds 1995 bij herhaling werkt aan verhoging van de winstgevendheid van de consulentenorganisatie, onder meer door inzet van alternatieve verkoopformules. Haar voortbestaan blijft evenwel onzeker. De uitspraak van directeur Theo Pluijter dat medio 2003 “de toekomst van de consulentenorganisatie duidelijk moet zijn”, voorspelt wat dat betreft weinig goeds. Of het bij RVS dezelfde kant zal opgaan, is niet erg aannemelijk. De ING-dochter lijkt namelijk meer voorbestemd tot de rol van adviesorganisatie voor producten van niet-intermediaire bedrijven bij de bankverzekeraar. Een voorbode daarvan is de samenwerking met de Postbank op hypotheekgebied. En wat is er nou mooier voor een loondienstadviseur dan de gedachte aan ‘warm leads’ onder de vele miljoenen ING- en Postbankklanten. Voor tussenpersonen is deze ontwikkeling minder gunstig. Hun portefeuille komt meer op de tocht te staan doordat met name hun (Postbank)klanten benaderd gaan worden voor producten van NN. Daarmee wordt meteen een streep gehaald door de belofte van NN – na de fusie met de Postbank – dat deze ‘slapende verzekeringsreus’ nooit de confrontatie zou aangaan met het intermediair. De assurantietussenpersoon die dacht zijn toekomst daaraan te kunnen ophangen, heeft geen verstand van verzekeringen. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl