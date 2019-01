Ineas informeert per sms over schadeafhandeling

Op het aanvraagformulier kan worden aangegeven of men prijs stelt op de service. Als de klant een schade aanmeldt, wordt een schadedossier opgemaakt dat via internet toegankelijk is voor de klant. Telkens als er informatie aan dit dossier wordt toegevoegd, krijgt de klant automatisch een sms- of e-mailbericht met de mededeling dat er nieuwe informatie in het dossier is opgenomen. De dienst is ook beschikbaar als de verzekerde in het buitenland is.

Ineas speelt hiermee in op de kritiek dat verzekeraars te langzaam werken en onduidelijk communiceren met hun klanten. “Wij willen vooral service geven aan de klanten en die is het meest zichtbaar bij schadeafhandeling”, zegt marketingmanager Annemie Averill.

De verzekerde hoeft niet te wachten tot hij een sms’je van Ineas krijgt. Averill: “De klant kan zelf via internet of telefonisch vragen hoe het staat met de afhandeling. Wij streven ernaar alle e-mail binnen zes uur te beantwoorden. Er kan nog niet via sms om informatie worden gevraagd. Die mogelijkheid zal er waarschijnlijk ook niet komen, omdat de klant eerder gewoon zal bellen of via internet contact met ons zal zoeken”. Nieuwe verzekerden krijgen vier dagen nadat de polis is gesloten een sms’je met het telefoonnummer van de hulpcentrale waarmee in geval van schade contact kan worden opgenomen.

Hoeveel verzekeringen Ineas inmiddels in ons land heeft verkocht, is nog steeds geheim. “De cijfers staan volgende maand in ons jaarverslag”, belooft Averill. “In de landen waar wij actief zijn, zijn wij vorig jaar over de grens van tienduizend polissen gegaan.” Ineas verkoopt auto-, woon-, aansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen.