Incentives

Wat beïnvloedt eigenlijk wel het verkoopadvies van de gemiddelde adviseur. Is dat zijn gezond verstand, zijn beoordelingsvermogen, zijn kijk op de markt, zijn portemonnee of de goede verstandhouding met leidinggevende van een bepaalde verzekeraar. U zegt het maar.

Vast staat, dat iedere adviseur zijn eigen voorkeur heeft. Vast staat ook, dat de beste producten niet altijd de meest verkochte zijn. Misschien is het allemaal wel zo subjectief, dat een incentive meer of minder er eigenlijk niet toe doet.

Wat precies de rol van een NBVA en met name een NVA hierin zou moeten zijn, is mij evenzeer een raadsel. Menig NVA-lid is met handen en voeten gebonden aan een verzekeraar met een aandelenbelang. Een incentive is voor deze kantoren niet eens noodzaak.

De oplossing?! Veel meer transparantie. Maak alle belangenverstrengelingen openbaar en verplicht die bedrijven ze kenbaar te maken. De adviseurs die echt onafhankelijk zijn hebben een vrije keuze en zelfs die zijn niet helemaal onafhankelijk. I.J. van Dommele, Life & Finance, Spijkenisse.