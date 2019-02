‘Ik wil bij AH eigenlijk ook de inkoopprijs van de aardbeien weten’

Van de vijf heren achter de groene tafel in het perscentrum Nieuwspoort was er slechts één die er op een gegeven ogenblik nog helemaal op zijn gemak bij zat. Dat was Wibo Koole, hoofd Beleid van de Consumentenbond. Verbondsvoorzitter Eric Fischer, Verbondsvoorlichter Hennie Zoontjes, NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader en NVA-voorzitter Dick de Bruin begonnen er meer dan genoeg van te krijgen. Hebben ze als vaandeldragers van zelfregulering een mooi staaltje werk afgeleverd en waarover zitten er dan weer een paar journalisten door te zeuren?: Over de hoogte van de provisies die tussenpersonen genieten van verzekeraars.

Maar ja, de ene journalist was van het ANP en de andere van De Telegraaf, dus die hebben een heel grote ‘achterban’ en kun je maar beter niet tegen je in het harnas jagen. Dus werd maar weer eens het arsenaal verdedigingsmiddelen van stal gehaald. Fischer begon met het voorbeeld van een wasmachine. Als wij als consument prijzen van wasmachines zien, dan gaan we toch ook niet van de winkelier verlangen, dat hij ons eens even uitlegt wat precies zijn marge op die wasmachine is?

Fischer schetste een situatie waarin de winkelier die een wasmachine voor een lagere prijs dan de concurrent verkoopt er toch meer aan kan verdienen dan een ander die ‘m voor een hogere prijs aanbiedt. Waarom kunnen we dan bij verzekeringen niet vooral gewoon uitgaan van de eindprijs? De meeste verslaggevers konden de mondeling opgedreunde cijfers van verkoop- en inkoopprijzen niet volgen en keken enigszins verward in het rond. Vanachter de groene tafel kreeg de ANP-verslaggever voor de voeten geworpen, dat hij zich altijd “vastbijt in de provisie”. Maar deze reporter, die uiterlijk een verre neef van tennisser Sjeng Schalken leek, gaf geen krimp. “Ik wil van Albert Heijn eigenlijk ook weten wat de inkoopprijs van de aarbeien is”, reageerde de ANP-man. Waarop Hennie Zoontjes de tegenwoordigheid van geest had om te zeggen: “Nou dan zult u daar wel een hoop tijd kwijt zijn bij de kassa!”.

Worm-virus, ooit wel eens van gehoord?

“Heeft u ooit wel eens gehoord van het Worm-virus?”, vroeg Jos Baeten, directievoorzitter van Stad Rotterdam, zijn gehoor vorige week tijdens de NBVA-Automatiseringsdag. “Nou, ik ook niet. Maar het schijnt dat supermarkt Konmar zijn klanten een e-mail gestuurd heeft met allerlei aanbiedingen, en ook met het Worm-virus. Dit heeft de pc’s van de klanten ernstig beschadigd. Voor mij een reden om in ieder geval niet via een supermarkt te distribueren.”

Hoe ouder, hoe gekker?

In het kader van de campagne over pensioengaten, houdt Centraal Beheer (CB) zich nogal druk bezig met oudere werknemers. In de krant van 5 juni stond de advertentie-oproep: ‘Wie is de oudste werknemer?’. De respons werd gestimuleerd door een ‘welverdiend lang weekend ertussenuit’ in het vooruitzicht te stellen.

Na één week waren er twintig reacties binnen. Hieronder bevond zich de aanmelding van een 95-jarige man, die elke week nog één dag werkt.

CB haalde zich in diezelfde week ook de woede van honderden personeelsmanagers op de hals, nadat de maatschappij een nepsollicitant van 75 jaar open sollicitatiebrieven had laten ‘schrijven’. In de brief was gebruik gemaakt van een ouderwets handschrift en dito taalgebruik. Ook was er een uitgebreid cv bijgevoegd. Enkele dagen later kregen dezelfde personeelsafdelingen opnieuw post van Centraal Beheer, nu over aanvullend pensioen. Duidelijk werd gemaakt dat CB juist wil voorkomen dat in de toekomst 75-jarigen op zoek moeten naar een baantje. Diverse pensoneelsfunctionarissen die al werk hadden gemaakt van een persoonlijke antwoordbrief voor de oude man, voelden zich (on)behoorlijk in de maling genomen.

Brengt RVS-adviseur domme kinderen voort?

Reclames zijn er meestal om de producten en diensten van een bedrijf in een positief daglicht te stellen. Maar de jongste serie radiocommercials van RVS ter promotie van de virtuele hypotheekadviseur op de internetsite van RVS vormt een uitzondering. De RVS-adviseur wordt daarin – we nemen aan onbewust – voorgesteld als iemand die niet of nauwelijks met z’n werk bezig is en weinig intelligente kinderen voortbrengt.

We komen de adviseur de ene keer tegen in het zwembad, de volgende keer picknickend in de Biesbos en dan weer luierend in zijn tuinstoel. In het vierde en laatste spotje bezoekt de RVS-adviseur een ouderavond van de school van zijn zoon Kasper. “U weet dat uw zoon Kasper maar weinig aansluiting vindt bij de rest…”, is de openingszin van de schooljuf. Zo, de RVS-adviseur staat er lekker op. Maar de schooljuf voegt er vervolgens aan toe dat het daar nu even niet om gaat. Ze wil een hypotheekofferte hebben en overhandigt een stapel papieren. Dat wordt zelfs de RVS-adviseur toch wel wat te gortig en dus wordt de juffrouw verwezen naar de website van RVS.

Na reisverzekeringen en rechtsbijstandpolissen gaat de verzekeraar nu ook hypotheken via internet verkopen. Het wordt steeds duidelijker waarom die RVS-adviseur veelvuldig te vinden is in de Biesbos, het zwembad of de tuinstoel: er blijft geen werk meer over!

Delta Lloyd zoekt de ‘Kimmen’ op

Zijn we amper bekomen van de affaire rond de televisiereclame van Delta Lloyd Nederland, scoort Delta Lloyd België een golf van publiciteit met een dagbladadvertentie. In beide gevallen speelt ‘Kim’ de centrale rol.

In de parafrase op de dictatuur in een oosters land, zagen waarnemers een gelijkenis met de Noord-Koreaanse leider Kim Dae-Jung. Heel België stond het vorige weekeinde op zijn kop, toen tennisspeelster Kim Clijsters de finale van Roland Garros in Parijs had bereikt. Delta Lloyd haakte in met een paginagrote advertentie, waarin een grap was uitgehaald met het schilderij ‘La liberté’. Van de daarop voorkomende Franse Marianne met ontblote boezem, was het hoofd vervangen door dat van de Belgische Kim. De familie Clijsters was in alle staten. Wie is de volgende Kim voor Delta Lloyd. Toch niet het vaderlandse boegbeeld van de sexindustrie Kim Holland?

Morgen in Bergen: Verzekeringen Beach Event

Voor het Verzekeringen Beach Event 2001, dat morgen (zaterdag) in het Noord-Hollandse Bergen aan Zee wordt gehouden, hadden zich eind vorige week bijna twintig maatschappijen met één of meer teams aangemeld. Ook bij dit buitenevenement geldt als trend dat veel potentiële deelnemers zo lang mogelijk wachten en zich laten leiden tot de weersvoorspelling. Inschrijving was tot en met gisteren mogelijk. Het Verzekeringen Beach Event werd vorig jaar gewonnen door een team van Cardif. = = = = = = = = = Vijfde kolom: ‘De enige oplossing tegen RSI is om computers muisarm te maken.’ Stelling bij proefschrift van Jochem van der Waals, Universiteit Utrecht