IFC Groep koopt De Wildbaan Groep

Valkenburg, die directeur wordt van de nieuwe business-unit Wildbaan van IFC, vindt de overname nodig voor het concept. “Ons doel is het leven van adviseurs gemakkelijker, efficiënter en meer winstgevend te maken. Met drie jongens in een garage kun je dan tot hele mooie dingen komen, maar je mist de handjes om iets groots in de markt te plaatsen. Een totaalconcept is de beste oplossing voor de adviseur. Vandaar dat wij onderdeel worden van een sterke speler in de wereld van financiële dienstverlening; met behoud van onze eigen identiteit.”

“Wildbaan is een welkome loot aan onze stam”, zegt IFC-directeur Guus Landheer. “Wildbaan heeft zich met 225 abonnees in korte tijd succesvol bewezen als innovatief kenniscentrum. Ook hun kennis en ervaring op het gebied van productvergelijking past natuurlijk uitstekend binnen ons softwareconcept Diagnose Suite.” Onder IFC vallen verder de units MrFinch, IT-Maxima en IFC Software.

De Wildbaan Groep werd drie jaar geleden opgericht door Valkenburg en Mick Hanswijk. Kern van de onderneming is een zogeheten kenniscircuit, bestaande uit twintig specialisten in onder meer fiscaal recht, sociale verzekeringen, employee-benefits, actuariaat en estate-planning. Op abonnementsbasis worden drie diensten aangeboden: een helpdesk, F-mail (een elektronische nieuwsbrief) en een kennisbank op internet. Vorig jaar nam Valkenburg het aandelenpakket van Hanswijk over.