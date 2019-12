Hypotrust lanceert 60%-hypotheek

De Hypotrust 60%Hypotheek wordt, zonder Nationale Hypotheek Garantie, verstrekt tot maximaal 60% van de executiewaarde. Verdere voorwaarde is dat de lening ten hoogste f 500.000 bedraagt. Als de lening minder bedraagt dan f 350.000, is geen taxatierapport nodig.

De hypotheek is vooral bedoeld voor mensen met eigen geld en mensen die hun hypotheek willen verhogen. “Maar eigenlijk is onze doelgroep heel divers. Wij richten ons bijvoorbeeld ook op ouderen, die vaak moeite hebben om een inkomen aan te tonen”, aldus directeur Peter Besuijen.

De rentetarieven zijn relatief laag: 6,1% voor 10 jaar rentevast, 5,7% voor 5 jaar rentevast en 5,4% voor 1 jaar rentevast.