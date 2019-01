Hypotrust boekt recordproductie

Daarmee is de hoogste hypotheekomzet gehaald in het achtjarige bestaan van Hypotrust. “We hebben in 2001 wel e 1,1 mld aan hypotheekproductie geboekt, maar dat was voordat het bedrijf werd opgesplitst”, zegt directeur David Jongeleen.

In oktober 2002 werd de naam van Hypotrust gewijzigd in Quion. De backoffice-activiteiten werden ondergebracht bij Quion en Hypotrust ging verder als label dat uitsluitend via het intermediair werkt. De totale productie van Quion, inclusief Hypotrust, is ten opzichte van 2001 overigens verdubbeld: in 2003 werd voor e 2,2 mld aan hypotheken uitgezet. “We hebben er in twee jaar tijd veel klanten bij gekregen.”

Quion fungeert onder meer als geldverstrekker voor verzekeraars als Erasmus en Interpolis, die onder eigen label hypotheken voeren. Vergeleken met 2002 boekte Obvion een productiestijging van 47%. De totale hypotheekportefeuille die Quion beheert, is met bijna 40% gegroeid tot e 6,6 mld en telt nu ruim 57.000 hypotheken. Het klantenbestand is vorig jaar uitgebreid met Conservatrix, AXA en Generali. Het aantal medewerkers groeide van 110 tot 150.

Voor dit jaar verwacht Jongeleen een omzetdaling bij Hypotrust. “We denken zo’n e 700 mln te halen. Deels door de marktontwikkelingen, maar ook omdat wij een langetermijnvisie hebben.” Dat uit zich onder meer in het aanpassen van de provisiestructuur. “We werken met zes tot acht grotere partijen, waaronder Welke, DIN en Financium. Die nemen ons werk uit handen; voor hen willen we een andere provisieregeling gaan hanteren dan voor het intermediair dat weinig zaken met ons doet.”