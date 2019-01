Hypotheekshop gaat klanten werven via Funda.nl

Op Funda.nl is het woningaanbod van NVM te vinden, zo’n 60% van het totale woningaanbod in Nederland. Voor het eind van dit jaar wordt een financiële module toegevoegd aan de site, waarin de bezoekers uiteindelijk alle informatie kunnen vinden over hypotheken, verzekeringen en kredieten.

Als eerste wordt een hypotheekservice aangeboden; deze moet voor het eind van het jaar beschikbaar zijn. De informatie in het hypotheekgedeelte wordt aangeleverd door De Hypotheekshop. De bezoeker kan op de site informatie vinden en zelf een dossier samenstellen en mailen naar een adviseur van De Hypotheekshop of een NVM-makelaar. “Voor het verzekeringsdeel hebben we contact met een aantal verzekeraars. Dat zijn er geen zeventien, we worden geen Wellowell”, aldus een woordvoerder van Funda.

De module wordt een integraal onderdeel van de site, die leads moet gaan genereren voor het intermediair. “Wij geloven in de clicks & bricks-gedachte. De consument doorloopt op onze site twee fasen: de oriëntatiefase en de selectiefase. In deze laatste fase wil hij een product gaan sluiten en daar heeft hij persoonlijk advies bij nodig. Wij willen het intermediair op dat punt gaan betrekken in het verhaal”.

Uit een onderzoek is gebleken dat 16% van de bezoekers van Funda.nl (volgens de site zelf 60.000 per dag) meer informatie wil over financiële diensten. Per dag berekenen gemiddeld vijfhonderd mensen hun bestedingsruimte met behulp van de calculator op de Funda-site.