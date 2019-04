Hypotheekfraudeur dupeert 53 gezinnen

Een 36-jarige tussenpersoon uit het Groningse Wedde heeft bekend dat hij in de afgelopen twee jaar in 53 gevallen voor klanten hypotheken heeft gesloten op basis van vervalste inkomensgegevens en werkgeversverklaringen.

De man, die opereerde onder de naam Groninger Hypotheekcentrale, verdiende met zijn frauduleuze praktijken zo’n e 175.000 aan provisie. Zijn banktegoeden zijn bevroren. De benadeelde klanten wonen in de provincies Groningen en Drenthe. Zij werden tussen januari 2001 en april van dit jaar buiten hun medeweten met valse papieren aan hypotheken ‘geholpen’ die zij eigenlijk niet konden betalen. De hypotheken werden gesloten bij ING Bank, die onraad rook toen een medewerker een valse werkgeversverklaring in handen kreeg die op afwijkend papier was opgesteld.