Hypotheekdienst van DAK groeit

De hypotheekfaciliteit ging in 2002 van start en werd toen uitbesteed aan Fourum, dat gespecialiseerd was in het offertetraject. Fourum ging eind 2002 echter failliet, waarna DAK in Capelle aan den IJssel met een aantal medewerkers en software van Fourum in eigen beheer een hypotheekdienst opzette.

Het aantal gebruikers is vorig jaar toegenomen van 125 naar 324. De gebruikers van de faciliteit betalen per uitgebrachte hypotheekofferte. “De motivatie hierachter is dat de leden van DAK en niet de geldverstrekker de adviseur zijn en invloed hebben op de keuze van de cliënt”, aldus DAK. “Onze leden kenmerken zich door een zeer vast klantenbestand. Met het ‘gebruiker betaalt’-principe wordt een efficiënt werkproces bevorderd en kan de volledige afsluitprovisie worden doorbetaald aan de leden. Dit ligt geheel in de lijn van de overige diensten van de coöperatie.”

In totaal zijn via de hypotheekdienst vorig jaar 2.178 hypotheekoffertes uitgebracht, goed voor een omzet van ongeveer e 300 mln. “De conversiegraad ligt boven de 80%”, zegt DAK. Er wordt samengewerkt met Argenta, Bank of Scotland, GMAC Hypotheken, HypInvest (NIB Capital) en Postbank. Het aantal hypotheekmedewerkers in gestegen van vier naar zes personen. Dit jaar wil DAK de adviessoftware verder integreren met de eigen frontoffice-software en het aantal geldverstrekkers uitbreiden.