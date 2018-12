HypotheekCompany breidt weer uit

De nieuw aangesloten kantoren zijn HypotheekCompany Gelre (Dinxperlo), HypotheekCompany Zwolle (onderdeel van Kanis Adviesgroep), Hessels & Hessels Assurantiën & Financieel Adviesburo (Lelystad), Van den Berg Financiële Diensten (Putten), HypotheekCompany Almere en HypotheekCompany Haarlem.

Bij de formule kunnen zich alleen assurantiekantoren aansluiten. “Wij onderscheiden ons van andere franchiseformules door de deelnemende tussenpersonen een zekere mate van vrijheid te bieden in de wijze waarop zij het label willen neerzetten”, stelt de keten. HypotheekCompany biedt diensten op het gebied van marketing, inkoop en kennisuitwisseling.

Jubileum

Vanwege het vijfjarig bestaan houdt de keten in de komende maanden diverse acties en evenementen. Als eerste werd voor de deelnemers een ‘HypotheekCompany Racing Day’ gehouden op Zandvoort. De vijf deelnemers van het eerste uur, EG zakelijke diensten, Lahnstein Financial Consulting, Mediair Financieel Adviesgroep, Van der Poel & Partners en Dijkhof & Partners, kregen een kleine attentie overhandigd.