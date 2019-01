Hypotheek Visie verliest kwart kantoren door nieuwe formule

In totaal hebben vijftien kantoren de overstap gemaakt van Hypotheek Visie naar Finenzo, een nieuwe franchisegever die speciaal voor de ex-kantoren van Hypotheek Visie in het leven is geroepen. “Wij waren al actief onder de naam Hypotheken Informatie Centrum Nederland met vier kantoren. Die blijven onder dezelfde naam werken”, zegt Finenzo-directeur Margreet van Deursen. “Met Finenzo willen wij meer dan alleen hypotheekadvies bieden. Het is de bedoeling dat op termijn alle vestigingen een compleet financieel advies gaan geven.” De organisatie streeft ernaar binnen twee jaar 25 tot 40 aangesloten kantoren te tellen.

Finenzo moet zich gaan onderscheiden door een jarenlange vertrouwensrelatie op te bouwen met de klant. Motto daarbij is: “Voor alles wat telt in je leven”. Die vertrouwensrelatie moet worden bewerkstelligd door regelmatig onderhoud van de portefeuille en het periodiek verstrekken van informatie aan klanten.

Formulewijziging

Een optelsom leert dat de afgelopen maanden in totaal achttien vestigingen van Hypotheek Visie zijn opgestapt. Onder de per 1 mei vertrokken kantoren bevindt zich Finenzo Oosterhout, dat vorig jaar door de Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling werd uitgeroepen tot ‘keurmerkbedrijf van het jaar 2000’. “Wij waren het niet eens met een aantal wijzigingen in de formule en vonden dat wij daardoor minder service aan de klanten konden geven. Daarom zijn we overgestapt”, aldus een medewerker. Naast de vestiging in Oosterhout zijn ook de franchisenemers in Amstelveen, Den Bosch, Groningen (vestiging Damsterdiep), Den Haag (vestiging Koninginnegracht), Hoorn, Leeuwarden, Nijmegen en Tilburg vertrokken. De zeven overige Finenzo-kantoren betreffen al eerder vertrokken franchisenemers van Hypotheek Visie.

Uitbreiding

Hypotheek Visie meldt dat de vernieuwing in de franchiseformule betrekking heeft op onder meer marktbewerking en automatisering. De organisatie wil naar 110 à 115 vestigingen in 2005. Dit jaar moet het aantal kantoren worden uitgebreid van 70 tot 80.

“Wij zijn tot de wijzigingen in de formule genoodzaakt door de marktontwikkelingen. Een aantal vestigingen kon zich daarin niet vinden”, zegt Eric Beugelsdijk, juridisch medewerker bij Hypotheek Visie. “Een groot deel van de weggevallen plaatsen hebben wij al opnieuw kunnen invullen. Dit is niet uit de lucht komen vallen, dus we hebben tijdig voorzorgsmaatregelen getroffen”. Onlangs zijn nieuwe vestigingen geopend in Haarlem, Bussum en Veendam. Ook in Arnhem en Deventer verschijnen één dezer dagen nieuwe Hypotheek Visie-vestigingen.

Eén van de drie kantoren die niet hebben gekozen voor Finenzo is de vestiging aan het Damsterdiep in Groningen, nu actief als Hypotheekgilde Groningen. “Wij willen ons concentreren op het noorden van het land”, zegt eigenaar Cornelis Tirion, die weet dat de Leeuwarder vestiging van Hypotheek Visie verder gaat als Huis & Hypotheek.

De vestiging in Tilburg gaat onder de naam van de eigenaar verder als Kennis Hypotheken. Aansluiting bij een franchiseketen zit er niet in. “Wel hebben we een overeenkomst met inkoopcombinatie Hypo Huis”, aldus een medewerkster, die zowel over de concrete aanleiding voor het opzeggen van de overeenkomst met Hypotheek Visie als over de formulewijziging weinig wil zeggen.

Ander klimaat

Anton Vanden Bol, directeur van Hypotheek Visie, zegt dat de huidige wijzigingen het resultaat zijn van een traject dat al in 1997 is ingezet. “We zitten nu middenin de veranderingen. We gaan de front- en de backoffice in elkaar schuiven, waarbij maatschappijen gaan inloggen in ons systeem in plaats van andersom. Verder willen wij ons meer als individuele speler profileren in de markt. De helft van onze productie heeft inmiddels betrekking op all-financeproducten.”

Ook de kantoororganisatie is veranderd. “De kantoren hebben een heel ander interieur gekregen, de werkwijze is veranderd en onze toelatingseisen zijn aangescherpt. Daarom hebben we ook afscheid genomen van een aantal vestigingen.” Vanden Bol zegt dat het gaat om een kwart van de oorspronkelijk zeventig kantoren. “Zij moesten eruit. Aanvankelijk wilden zij er direct uitstappen, maar dat is nu in fasen gebeurd. In mei is de laatste pluk vertrokken.”

Anton vanden Bol: “Deze maand is de laatste pluk vertrokken”.