Hypotheek Staalbankiers beperkt rentestijging

De Rentegarantie Hypotheek kent een renteconstructie waarbij de rente elke drie maanden opnieuw wordt vastgesteld. Gedurende een periode van vijf of tien jaar bedraagt de stijging voor de klant echter nooit meer dan 1,5% ten opzichte van de rente die geldt op het moment van sluiten. Daalt de rente, dan betaalt de klant de op dat moment geldende rente. Hieraan is geen limiet verbonden.

Staalbankiers voert ook de Deposito Hypotheek, waarbij overwaarde kan worden ingezet om de maandlasten te verlagen. Verder is de bank actief op het gebied van financiële planning voor zowel zakelijke als particuliere klanten, inclusief advisering over levensverzekeringen. Staalbankiers heeft zestien vestigingen in ons land.