Hybride hypotheken van Stad Rotterdam en De Amersfoortse

Bij beide hypotheken, De Hybride Hypotheek (De Amersfoortse) en het Maximum+ Hypotheek Plan (Stad Rotterdam), wordt vermogen opgebouwd via een hypotheekrenterekening en een beleggingsverzekering. Op de hypotheekrenterekening wordt gespaard tegen een rendement dat gelijk is aan de te betalen hypotheekrente. Met de beleggingspolis kan worden belegd in negen fondsen: bij De Amersfoortse zijn dat voornamelijk de eigen beleggingsfondsen; bij Stad Rotterdam zijn dat de fondsen behorend bij het Maximum+ Plan. Daarnaast kan opgebouwd vermogen worden veiliggesteld in een stallingsfonds.

De klant bepaalt zelf welk deel wordt belegd en welk deel wordt gespaard. De verdeling kan tijdens de looptijd op elk moment worden aangepast. Het minimale doelvermogen is 50% van de hypotheeksom. De hoogte van de premie kan tussentijds worden aangepast, mits in de berekeningen het gestelde doelvermogen wordt gehaald. Wordt de premie zodanig verhoogd dat de gespaarde waarde boven de hoofdsom van de lening komt, dan wordt de overwaarde overgeheveld naar een van de beleggingsfondsen.

Per jaar kan éénmaal gratis worden geswitcht tussen de verschillende beleggingsfondsen. Daarna wordt 0,5% van de geswitchte waarde in rekening gebracht. Bij switchen van kapitaal vanuit of naar de hypotheekrenterekening wordt, afhankelijk van het verschil tussen de actuele rente en de overeengekomen rente, een bedrag aan de beleggingsverzekering toegevoegd of onttrokken. De hybride hypotheken kunnen worden gecombineerd met de beleggingshypotheek of met een aflossingsvrije hypotheek.

Provisie

Bij zowel De Amersfoortse als Stad Rotterdam ontvangt het intermediair 2% van het doelvermogen als afsluitprovisie, aangevuld met 0,5% van het aflossingsvrije gedeelte van de hypotheek. De maximale provisie is 2% over de totale hypotheek. De verdientermijn is vijf jaar.

Stad Rotterdam geeft aan nieuwe klanten die een Maximum+ Hybride Hypotheek Plan sluiten tot eind deze maand een korting van 0,2% op de hypotheekrente.

HAP-software

Stad Rotterdam heeft twee nieuwe versies van het Hypotheek Analyse Programma (HAP) ontwikkeld. Het programma was beschikbaar in een DOS-versie, maar kent nu ook een Windows-variant en de internetversie HAP Online. Op deze laatste versie kan worden ingelogd via het extranet www.srnet.nl.

Prima Wonen Plan

De hypotheken en woonverzekeringen van Stad Rotterdam zijn gebundeld in het Prima Wonen Plan. Het pakket bestaat uit de Succeshypotheek, het Waerdye Hypotheek Plan, het Maximum+ Hybride Hypotheek Plan, de Beleggingshypotheek, de aov voor Woonlasten en het TotaalPakket voor Particulieren. Het pakket is geïntroduceerd tijdens vijftien bijeenkomsten. Verder is een actiemailing verzonden aan het intermediair.

Tussenpersonen die tussen 15 november en 15 januari de meeste hypotheken verkopen, krijgen een gratis verblijf van twee weken met het hele gezin in een Frans vakantiehuis met zwembad. Die laatste toevoeging verwijst naar zwemmer Pieter van den Hoogeband, die een hypotheek heeft gesloten bij Stad Rotterdam.

De hybride hypotheek van Stad Rotterdam.