Huibers Instituut geeft SEH-workshops

Vóór 1 april 2004 moeten erkende hypotheekadviseurs 12 PE-punten halen, onderverdeeld in de onderwerpen Recht (6 punten), Toekomstvoorzieningen (3 punten) en financieringen (3 punten). Vanaf juni houdt het Huibers Instituut samen met Arnold Erhardt (MMK Opleidingen) een aantal tweedaagse sessies waarmee de adviseurs aan de PE-eisen kunnen voldoen. Het programma ziet er als volgt uit: 3 en 10 juni in Amersfoort; 4 en 11 juni in Akersloot; 15 en 22 september in Assen; 16 en 23 september in Amersfoort; 11 en 18 november in Amersfoort; 3 en 10 oktober in Hengelo; 20 en 28 november in Venlo; 4 en 11 januari in Amersfoort; 16 en 23 januari in Zwijndrecht.

De bijeenkomsten starten om 9.30 uur en eindigen circa 16.30 uur. De maximale groepsgrootte is zestien personen. Deelnamekosten bedragen e 380. NVA-leden en trouwe klanten krijgen korting. Meer informatie via e-mail: info@huibers-instituut.nl.