Hooge Huys wordt risicodrager DSB

De polissen waarvoor Hooge Huys het risico gaat dragen, worden gekoppeld aan de consumptief-kredietproducten van DSB. Het betreft alleen nieuwe polissen, die bij overlijden voor aflossing van de schuld moeten zorgen. Voor de reeds opgebouwde portefeuille treedt Hooge Huys sinds 1 januari als herverzekeraar op. De twee partijen tekenden hier onlangs een samenwerkingscontract voor.

De Noordhollandse (Hooge Huys heeft zijn wortels in Alkmaar, DSB zetelt in Wognum)) samenwerking is niet nieuw. In mei maakten de twee al bekend dat DSB onder eigen label het standaard universal-lifeproduct van Hooge Huys (ParticipatiePlan) ging verkopen. De samenwerking strekt zich ook uit tot de schaatssport: Hooge Huys werd afgelopen zomer co-sponsor van de schaatsploegen van DSB. Op de pakken van de schaatsers prijkt sinds kort ook de naam van Hooge Huys.