Hooge Huys opent extranet voor tussenpersoon en zijn klant

Inside is het besloten deel van de website, waartoe de tussenpersoon en zijn klant via een Insidecode en een persoonlijke tincode toegang krijgen.

Hooge Huys Inside biedt diverse faciliteiten voor klant en tussenpersoon. Op ‘In Support’ is de advies- en offertesoftware te vinden. ‘In Support’ moet eenmaal geïnstalleerd worden door middel van een cd-rom. Nieuwe versies worden vervolgens via e-mail aangekondigd en kunnen via de website gedownload worden. ‘In Support’ vervangt alle bestaande advies- en offertesoftware van Hooge Huys.

Via het onderdeel ‘In Order’ kunnen online productbrochures, folders, acties- en verkoopmaterialen, aanvraagformulieren en inschrijfformulieren worden besteld.

‘In Financieel Plan’ biedt per klant een individueel overzicht van de producten in het Hooge Huys Financieel Plan, met inzicht in actuele dekkingen, premies en actief beheer van de service-, spaar- en beleggingsrekening. Deze module geeft klanten de mogelijkheid hun portefeuille te beheren. De tussenpersoon krijgt alleen toegang tot deze module als hij daartoe door zijn relatie is gemachtigd.

Via ‘In Bancaire Diensten’ kunnen alle spaar- en beleggingsrelaties online hun saldo-informatie en portefeuilleoverzichten bekijken, aan- en verkoop en switchopdrachten geven en geld overboeken.

Het onderdeel ‘In Pensioenregeling’ biedt online inzicht in de actuele pensioengegevens voor zowel de tussenpersoon, de werkgever als de werknemer. Werkgevers kunnen standaardmutaties doorgeven en hebben de mogelijkheid online over de pensioenregeling te communiceren met hun werknemers. Werknemers hebben online inzicht in hun eigen pensioensituatie.

In de loop van volgend jaar wordt ‘In Pensioenregeling’ gefaseerd uitgerold bij een selectie van tussenpersonen die een semi-collectieve pensioenregeling hebben gesloten bij Hooge Huys. Met behulp van deze module kan advies aan werkgevers en werknemers verstrekt worden met betrekking tot hun pensioenregeling.