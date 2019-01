Hooge Huys komt met woonlastenverzekering

De polis dekt de woonlasten in geval van arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. De verzekering kan zowel premiebetalend als tegen koopsom (5- en 10-jaars) worden gesloten. Volgens Hooge Huys ligt het tarief 30% tot 40% onder het marktgemiddelde. Een ongevallendekking is gratis meeverzekerd; woonlasten kunnen tot 125% worden meeverzekerd.

De polis wordt al verkocht via BLG Hypotheken en CVB Bank. Komende maand start SNS Bank met de verkoop en medio dit jaar volgt Hooge Huys.