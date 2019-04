Hooge Huys haalt portefeuille Zurich weer weg bij Vandien

Hooge Huys gaat de schadeportefeuille van het overgenomen Zurich weghalen bij Vandien Service Provider (VSP) in Alphen a/d Rijn. Per 1 april 2005 wordt de portefeuille ondergebracht bij het schadebedrijf van de SNS Reaal-dochter in Zoetermeer.

Het ‘terughalen’ van de schadeportefeuille van Zurich door Hooge Huys volgt op het besluit om de nevenvestiging in Maastricht te sluiten en alle schadeactiviteiten te concentreren in Zoetermeer. “De filosofie van één productenpakket vanuit één locatie op één systeem wordt hiermee verder doorgevoerd”, aldus Hooge Huys.

De schadeportefeuille die bij Vandien wordt weggehaald, bestaat uit 80.000 particuliere en kleinzakelijke polissen met een premiestroom van ongeveer e 14 mln per jaar. Toen Zurich in 1997 de portefeuille bij Vandien stalde, bedroeg het premievolume e 18,2 mln, verdeeld over 115.000 polissen. Destijds gingen tevens 21 medewerkers van Zurich mee over naar Vandien.