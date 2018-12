Honderd aanvragen voor pensioenkeurmerk

Het pensioenkeurmerk is vanaf 1 januari geldig; op www.rpa.nl staat een openbaar register van alle mensen die inmiddels zijn ingeschreven. Tussen aanvraag en inschrijving kan enige tijd verstrijken, “bijvoorbeeld omdat gemeenten nog wel eens veel tijd nodig hebben om een verklaring van goed gedrag te verstrekken”, weet SAR-voorzitter Bob Veldhuis.

Hij heeft het eerste RPA-certificaat overhandigd aan Cas van der Pol, directeur van het kantoor Verhulst & Van der Pol in Rotterdam. Volgens Veldhuis zijn er al ruim vijftig mensen ingeschreven: “We zijn zeer verrast door de hausse aan aanvragen”. Van zijn eigen kantoor in Heerde, Veldhuis Adviesgroep, hebben twee medewerkers zich aangemeld voor het pensioenkeurmerk.

Bob Veldhuis (l) reikt het RPA-certificaat uit aan Cas van der Pol.