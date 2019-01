Hofstaete Kennisgroep treedt in voetsporen van Wildbaan

“Wij hebben van de nood een deugd gemaakt”, vertelt Arjan Guntenaar. “Na de reorganisatie bij de Wildbaan Groep kwamen wij op straat te staan. Dan kan je de handen op elkaar houden, maar wij wilden graag met deze materie verder. Sinds begin dit jaar zijn we bezig en halverwege vorige maand zijn we definitief van start gegaan.”

Ondanks dat er meer spelers zijn op de kennismarkt voor financiële dienstverleners, zoals Wildbaan en MoneyView, ziet Gunternaar voldoende bestaanrecht voor de Hofstaete Kennisgroep. “Wij proberen ons toch te onderscheiden. Ik kan daar nu nog niet heel veel over zeggen, maar dat gaat komen.” Eén tipje wil Guntenaar wel oplichten. “Wij garanderen dat de klant binnen acht werkuren antwoord van ons krijgt. Wij hebben dat ook vastgelegd in een service level agreement. Als wij dat niet nakomen kan de klant uiteindelijk de opdracht intrekken.”

Specialisten

De Hofstaete Kennisgroep werkt samen met zestien freelance-specialisten. “Op alle deelgebieden van financiële planning hebben we de kennis in huis. Je moet daarbij denken aan fiscalisten, specialisten op het terrein van pensioenen, lijfrentes, kapitaalverzekeringen, employee-benefits, actuariaat, sociale verzekeringen en arbeidsrecht. Er zit ook een riskmanager bij.”

De dienstverlening wordt aangeboden in abonnementsvorm. Abonnees betalen een vast bedrag per jaar voor de telefonische helpdesk, de kennisbank op internet en de elektronische nieuwsbrief Fin-mail. Minimaal moet voor de dienstverlening e 1.620 per jaar worden betaald. Eén en ander is afhankelijk van het aantal medewerkers van het kantoor. Daarnaast wordt maatwerk geleverd in de vorm van consultancy, workshops en opleidingen. Ook kunnen adviseurs terecht voor marketing- en verkoopondersteuning. Op dit gebied worden diensten aangeboden die variëren van portefeuille- en databaseanalyse tot en met draaiboeken voor marktbewerkingsprogramma’s inclusief de uitvoering van de onderdelen daarvan.

AXA

De Hofstaete Kennisgroep heeft inmiddels een contract van AXA op zak. De tussenpersonen van AXA kunnen gebruik maken van de fiscaal-juridische helpdesk die Hofstaete biedt. Deze service die AXA biedt aan tussenpersonen maakt deel uit van een nieuw ondersteuningsprogramma voor intermediairs dat de maatschappij ontwikkeld heeft. Doel hiervan is dat het intermediair met behulp van de door AXA ontwikkelde hulpmiddelen meer rendement uit zijn bestaande relaties kan halen.

Eén van die hulpmiddelen is de fiscaal-juridische helpdesk die AXA nu via Hofstate biedt aan het intermediair. Als het productvragen zijn, dan wordt de tussenpersoon naar AXA doorverwezen. Voor alle andere vragen staan de specialisten de tussenpersoon te woord.