Hoeveel waard is Van der Vaart?

Je kunt je voor alle onzekere voorvallen verzekeren, ook al zal dat in sommige situaties gepaard gaan met een bijna niet op te brengen premie. Dit is op zich natuurlijk gesneden koek voor branchegenoten. De aanleiding om het er weer eens over te hebben, vinden wij in de discussie binnen de gelederen van betaald-voetbalclub Ajax, waarvan De Telegraaf vorige week gewag maakte. Hierbij staat de veelbelovende sterspeler Rafael van der Vaart in de schijnwerper. Diverse aandeelhouders vinden dat de club Van der Vaart moet verzekeren omdat hij een enorme transferwaarde vertegenwoordigt. Deze zou in rook opgaan als Van der Vaart om wat voor reden niet meer verkocht zou kunnen worden.

Echter, Van der Vaart (een speler van eigen kweek) staat voor nul komma nul op de balans, zo merkt de club op. “We verzekeren alleen de aankopen en wel voor het transferbedrag wat we voor ze hebben betaald”, aldus financieel directeur Jeroen Slop. “Het zou ook nattevingerwerk worden, want wie of wat bepaalt de waarde van Van der Vaart op de huidige markt?”. Slop verwees ook naar de enorme premies die voor dekking van een dergelijk risico worden gevraagd.

Hoofd en voeten

De voetbalwereld staat de laatste tijd toch al in de belangstelling van de verzekeringsbedrijf. Er was onder meer een golf van publicaties over de gevaren van het koppen. Deze bezigheid zou veel meer letsel aan de hersenen toebrengen dan algemeen wordt aangenomen. Van hoofd naar voeten is bij ‘soccer’ een kleine stap, zo blijkt uit het Britse vakblad Post Magazine. Een onderzoek van de Britse voetbalbond heeft uitgewezen dat een groot deel van de blessures van voetbalprofs toe te schrijven is aan de voetbalschoenen die zij dragen. Volgens medisch deskundigen bieden de kicksen onvoldoende steun, vooral door een vaak te lage en te zachte hiel, die weinig stootkracht heeft en verder een doorgaans te stijve en onbuigzame zool. Dit zou blessureverhogend werken.

ING stapt over op Max Havelaar

De personeelsleden van het ING-concern in Nederland gaan op kantoor over op ‘Max Havelaar’, de koffie die afkomstig is van kleine koffieboeren in ontwikkelingslanden. “Het besluit weerspiegelt de ING-doelstellingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid”, aldus ING.

Op grond van dezelfde overwegingen als ING stapte Aegon in augustus 2000 over op Max Havelaar-koffie. Begin dit jaar zette Aegon er echter alweer een punt achter vanwege een te groot prijsverschil tussen deze min of meer ideële koffie en het product van Douwe Egberts.

In zevende hemel of in hel

Soms is het wel prettig dat intermediairmaatschappijen niet rechtstreeks met verzekerden communiceren. Want waar bijgaande brief bij nabestaanden bitter kan vallen, was hij op het kantoor van Hillebrand in Haarlem uiteraard goed voor en smakelijke lach. (afbeelding brief)

Bij jullie ook goud bij zilver?

“Vroeger, in de tijd dat er nog maar één Nederlandstalige tv-zender was en je je warmde aan een kolenkachel, was het vanzelfsprekend dat je als je het 25 jaar bij dezelfde baas had volgehouden je werd beloond met een gouden horloge, en niets anders. Wij kennen één bedrijf waar dat nog steeds het geval is.” Dit stukje proza ontwaarden wij in de november-editie van het personeelsblad van De Goudse.

Zijn er wellicht nog meer verzekeringsbedrijven waar zilveren jubilarissen worden onthaald op een 'gouden klokkie'. Mail naar redactie@amweb.nl of fax naar 0172-422.892.