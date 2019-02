Hettema + Disselkoen past brandproducten aan

De diensten op het gebied van brandexpertise zijn voortaan onderverdeeld in drie producten, “toegesneden op urgentie en diepgang”. De H+D Compact-rapportage omvat een compacte weergave van de eenvoudige schades, vastgesteld door expertise. Op basis hiervan kan de opdrachtgever het recht op een uitkering en de hoogte ervan bepalen. Het tarief varieert en is afhankelijk van de schadeomvang.

De Totaal-Rapportage is voor uitgebreid onderzoek bij meer complexe schades. Het tarief is afhankelijk van de bestede tijd en de verreden kilometers.

De Netto-Expertise omvat onder meer de uitoefening van schaderegelingsbevoegdheid verkregen van de opdrachtgever en rapportage op basis van het uitkeringsbedrag. Er gelden vaste tarieven per opdracht, gekoppeld aan de schadehoogte en een bepaald volume aan opdrachten.

Volgens Alfred Thomasz, directeur Brand, sluit de nieuwe productopzet beter aan bij de wensen van de klant. “Ook de automatisering speelt hierbij een rol: vooral de e-mailmodule kan bijdragen aan het door velen gewenste papierloze kantoor.”

De afdeling Brand van Hettema + Disselkoen telt in totaal vijftig experts.