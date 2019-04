Herverzekeringsplatform Inreon stopt ermee

Hoewel het aantal risico’s dat via dit online platform werd aangeboden in de loop der tijd steeds verder toenam, was de omvang in de ogen van de oprichters Munich Re en Swiss Re te gering en bleef het sterk achter bij de verwachtingen. Aangezien ook de pogingen mislukten om het bedrijf te verkopen – onder meer aan concurrent ri3k – werd besloten de herverzekeringsactiviteiten via het internet definitief te beëindigen.

Inreon is in december 2000 opgericht door Munich Re en Swiss Re, in samenwerking met de Amerikaanse Internet Capital Group (ICG) en Accenture (voorheen Andersen Consulting).

Tot de herverzekeraars die actief zijn op het platform, behoren naast de oprichters American Re, Hannover Re, Partner Re, SCOR, Wellington en Zurich Re. Bij Inreon zijn dertig mensen werkzaam.