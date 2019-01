HDN breidt uit met volgsysteem

Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) is uitgebreid met het nieuwe systeem HDN-TreX.

Daarmee kan het intermediair gratis de status volgen van alle verzonden en te ontvangen berichten, zoals verzonden hypotheekaanvragen en de respons hierop. Omdat de service is gekoppeld aan het centrale HDN-netwerk, kunnen de berichten van alle 25 aangesloten maatschappijen gevolgd worden. De gegevens kunnen per dossier gerangschikt worden. Maatschappijen kunnen tevens automatisch een tussentijdse behandelingsstatus of afwijzing aan het dossier toevoegen. Het intermediair krijgt bij het inloggen op HDN Online toegang tot het volgsysteem, waarin uitsluitend de eigen dossiers kunnen worden ingezien.