Hannover gaat merknaam wijzigen

De voorgenomen naamswijziging houdt verband met een strategische heroriëntatie binnen het Duitse moederconcern HDI Versicherungen. De naamswijziging zal in ons land in de loop van dit jaar doorgevoerd worden, aldus een woordvoerder. “Intern is de voorgenomen naamswijziging al wel gecommuniceerd, maar een feitelijke datum is nog niet bekendgemaakt”. Het omdopen van merknamen beperkt zich tot alle buitenlandse vestigingen die nu nog onder de naam Hannover opereren. Naast Nederland zijn dat in Europa de vestigingen in België, Bulgarije, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Oostenrijk, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

De Nederlandse vestiging van Hannover boekte vorig jaar een brutopremie van e 164,1 (123,2) mln. De premie eigen rekening nam toe tot e 52,7 (41,7) mln. Het technisch resultaat verbeterde van e -17,3 mln naar e 14,5 mln. De nettowinst steeg naar e 3,2 (2,6) mln.