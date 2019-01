Hagelunie per 1 juli Interpolis

In het buitenland (met name België en Engeland) wordt de naam Hagelunie wel gehandhaafd. Woordvoerder Hans Nachtweh licht toe, dat Interpolis in het buitenland niet actief is in schadeverzekeringen, dus daar zou het bij de doelgroepen dan om een geheel nieuwe naam gaan. Bovendien zou men Interpolis al snel kunnen associëren met politiediensten als Interpol.

Hagelunie is gevestigd in Leidschendam, telt ruim tachtig medewerkers en had in 2001 een omzet van e 65 mln. Het ligt voor de hand dat de nieuwe Hagelunie in de wandeling zal worden aangeduid als Interpolis Agro.