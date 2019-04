Gunstige signalen over intermediair in 2003

De NBVA-leden hebben vorig jaar hun provisie-inkomen met gemiddeld 10,9% verhoogd, zo blijkt uit de eindejaarsenquête van de organisatie waaraan 265 leden meededen. Over 2002 bedroeg de gemiddelde omzet van een NBVA-kantoor # 567.200. In totaal geeft 72% van die NBVA-kantoren aan dat de provisieomzet is gestegen.

De hypotheekprovisie (# 49.000 in 2002) is met 11,9% (9,6%) vorig jaar gemiddeld het meest gestegen. De schade-inkomsten (# 333.400 in 2002) gingen volgens de NBVA-leden vorig jaar met 10,4% (10,4%) omhoog, terwijl de levenprovisies (# 114.200 in 2002) slechts marginaal stegen met 1,5% (0,7%). Voor 42% van de NBVA-leden zijn de levenprovisies gestegen, maar bijna evenveel kantoren (40%) hebben hun inkomsten uit levensverzekeringen zien dalen.

Het bedrijfsresultaat (in 2002 gemiddeld # 66.200) is volgens de enquête over 2003 met 9,1% verbeterd en dat is hoger dan verwacht. Begin vorig jaar was de verwachting nog dat het resultaat met 5,1% zou stijgen. Een jaar geleden spraken de NBVA-leden nog de verwachting uit dat de totale kosten met 3,2% zouden stijgen. Uit de enquête blijkt echter dat de kostenstijging ruim dubbel zo hoog is uitgevallen: +6,7%. “Dat is de hoogste toename tot op heden en een ontwikkeling die in het licht van de Wet Financiële Dienstverlening nauwlettend in de gaten moet worden gehouden”, aldus de NBVA.

Voor het komende jaar verwachten de NBVA-leden een toename van de provisieomzet van 7,4%, terwijl de verwachte resultaatstijging 5,1% bedraagt.

Unirobe

De intermediairketen Unirobe zegt over 2003 een nog beter resultaat te hebben behaald. Volgens directievoorzitter Joop van Berkum hebben de ruim 900 medewerkers (744 in fte) vorig jaar een provisieomzet gerealiseerd van # 78,5 mln, tegen nog # 69,7 mln een jaar eerder (+12,6%). Over 2002 was de groep, die bestaat uit zeventien kantoren met in totaal 35 vestigingen, goed voor een brutowinst van # 18,5 mln.

Overigens heeft begin deze maand de overdracht van alle aandelen door AXA Nederland aan het management van Unirobe en aan Aegon (45%) plaatsgehad. Met de aandelentransactie is een bedrag van # 133 mln gemoeid. De verzelfstandiging van de intermediairketen is goedgekeurd door de NMa. “Een mooier begin van het nieuwe jaar kunnen we ons niet wensen”, aldus Van Berkum. Hij laat weten dat Unirobe de acquisitiestrategie onveranderd zal voortzetten.

Meeùs

Met de Meeùs Groep heeft Aegon een nog belangrijker troef in handen in de intermediaire wereld. Voor de circa 125 vestigingen van Meeùs zijn 2.520 mensen werkzaam (ruim 2.200 in fte), waarvan 1.575 voor de assurantietak. Omdat het bedrijf volledig eigendom is van het beursgenoteerde Aegon, worden er nog geen cijfers over 2003 gegeven.

Onlangs liet scheidend directievoorzitter Willem Vermeend echter al weten (zie AM 22, pag. 12) dat Meeùs in assurantiën een omzetgroei van meer dan 5% boekt. Daarmee zou de provisieomzet uit assurantiebemiddeling uitkomen op minstens # 128 mln. In 2002 steeg die omzet met 1,3% tot # 121,7 mln en daalde de omzet uit makelaardij onroerend goed met 4,2% tot # 63,4 mln.

Meeùs boekte over 2002 een nettowinst van # 12,6 mln, tegen # 0,3 mln een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat bedroeg over die beide jaren # 5,2 (-2,2) mln, ondanks goodwillafschrijvingen van ruim # 16 mln. In 2002 en 2001 investeerde Meeùs # 10,5 mln, resp. # 8,2 mln in de overname van portefeuilles. Het eigen vermogen kreeg in 2002 een forse injectie tot # 292 (211) mln, voornamelijk toe te schrijven aan een toename van de agioreserve met # 68 mln tot # 278 mln. De toename is te danken aan een omzetting van een achtergestelde lening van aandeelhouder Aegon.

Joop van Berkum zet de acquisitiestrategie van Unirobe voort.