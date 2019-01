‘Grote animo voor tandartsdekking’

“Bij ons is een grote vraag naar aanvullende tandartsverzekeringen”, stelt Ohra. “Dat staat haaks op de berichten in de media dat Nederlanders als gevolg van het schrappen van de basisdekking tandheelkundige zorg uit de (ziekenfonds)pakketten, minder vaak naar de tandarts gaan en hun gebitten slechter onderhouden. Bij Ohra heeft ruim 45% van de verzekerden een aanvullende tandartsdekking, hetgeen 30% meer is dan in 2003. “Uit recent onderzoek blijkt, dat verzekerden graag bereid zijn zich extra te verzekeren mits 100% van de kosten kunnen worden gedeclareerd.” Ohra handhaaft dan ook volgend jaar de 100%-vergoeding.