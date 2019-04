Groen licht voor nieuwe huisdierenverzekeraar

Dier en Polis gaat de kosten verzekeren van ziekte, ongevallen en uitvaarten. De huisdierenverzekeraar is een ‘vrijgestelde onderlinge’ die als zodanig half juli het groene licht heeft gekregen van de Pensioen- en Verzekeringskamer. Groot Jebbink denkt in oktober te starten. “Aan de polissen wordt nog gewerkt.”

Op de vraag waarom hij een huisdierenverzekeraar op poten heeft gezet, zegt Groot Jebbink: “Mijn cliënten vroegen er om.” De oprichter/directeur zegt geen portefeuille te hebben overgenomen, en dus “vanuit het niets” te starten. Ook heeft hij geen contacten met andere huisdierenverzekeraars. Groot Jebbink zegt verder nog dat hij niet de polissen van andere verzekeraars gaat kopiëren. Meer wil hij over Dier en Polis en zijn motieven niet zeggen.

Volgens de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is, naast de 61-jarige Groot Jebbink, ook de 46-jarige Frans Mulder in Hengelo, bestuurder van Dier en Polis. Groot Jebbink wil niet zeggen wie Mulder is; “Dat heeft er niks mee te maken”. Mulder was niet voor commentaar bereikbaar.