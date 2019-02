Goudse voert drie hypotheekvormen

Eerder dit jaar tekende De Goudse een overeenkomst met geldverstrekker Bank of Scotland, in ons land ook actief via Eubos. Er zijn drie productvarianten: een beleggingshypotheek, een annuïteitenhypotheek en een aflossingsvrije hypotheek. De Goudse zegt ruime acceptatienormen te hanteren en offerte-aanvragen snel te kunnen verwerken.

Voorlopig worden de hypotheken alleen verkocht door een beperkte groep tussenpersonen. “Dit om de kwaliteit van dienstverlening te kunnen waarborgen”, aldus De Goudse. Later dit jaar wordt het assortiment uitgebreid en breder in de markt gezet.