Goudse kapt met alimentatiepolis

“De Goudse slaat nieuwe wegen in, draagt nieuwe oplossingen aan voor bestaande sociale vraagstukken en zoekt constant naar innovatieve maatwerkproducten”, zo klonk het begin 1999 toen De Goudse als eerste maatschappij een alimentatieverzekering lanceerde. De praktijk heeft echter geleerd dat er weinig behoefte is aan een oplossing voor het sociale vraagstuk van alimentatiebetalingen.

De Alimentatie Polis dekte het risico af van arbeidsongeschiktheid of overlijden van een alimentatieplichtige, waardoor bij de ontvanger geen inkomensterugval zou ontstaan als gevolg van het verlagen of stoppen van de alimentatie-uitkeringen. Met 35.000 scheidingen per jaar voorzag De Goudse een flinke markt. Er blijken uiteindelijk maar 250 polissen te zijn gesloten, waarvan de helft zich beperkte tot de ongevallendekking. De rest betrof de Alimentatie Polis Continu Leven (overlijden of arbeidsongeschiktheid ongeacht de oorzaak) en Continu Lijfrente (een direct ingaande lijfrente voor afkoop van alimentatieverplichtingen).