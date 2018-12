Goede slotmaand levenproductie

Verantwoordelijk voor de stijging zijn de direct ingaande lijfrenten: 4.800 polissen (+14%) en e 206 mln premie (+9%). Van uitgestelde lijfrenteverzekeringen werden daarentegen eenderde minder verkocht, al bleef de bijbehorende premieomzet in de pas met december 2002: e 150 (151) mln. Over het hele vierde kwartaal resteert echter een min van 21% tot e 332 mln. In AM-nr. 6 volgt een volledig jaaroverzicht over 2003.

Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x 1.000) kapitaal premie premie (x 1.000) kapitaal december 2002 Verzekeringen in geld 49,8 1.682,3 24,8 11,3 10,5 594,3 303,1 w.v. Verbonden aan hypotheek 6,0 570,6 8,4 6,4 0,0 0,1 0,0 Pensioen uitgesteld 1,3 195,0 6,5 3,2 0,3 45,6 27,2 Lijfrente uitgesteld 1,3 61,1 1,9 0,8 4,3 115,3 81,7 Direct ingaande rente – – – – 4,1 360,6 182,5 Levenslang bij overlijden 28,2 111,3 2,3 0,0 0,5 2,1 2,6 Spaarverzekering 2,2 68,6 2,7 0,9 0,4 9,3 5,4 Risicoverzekering 10,4 664,8 2,8 0,0 1,0 59,8 3,0 Overig 0,3 10,9 0,2 – 0,0 1,5 0,7 Verzekeringen in beleggingen 32,9 1.931,5 56,2 43,4 7,4 86,9 71,0 w.v. Verbonden aan hypotheek 11,0 1 168,2 24,9 11,0 0,0 5,4 1,7 Pensioen uitgesteld 3,5 225,3 6,7 13,9 0,3 4,8 5,5 Lijfrente uitgesteld 5,9 225,5 9,6 8,2 6,7 58,7 48,8 Direct ingaande rente – – – – 0,1 8,3 6,4 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 10,7 268,8 13,0 9,4 0,3 9,6 7,3 Risicoverzekering 0,4 28,8 0,4 0,0 – – – Overig 1,3 14,9 1,4 0,9 0,0 0,1 1,2 december 2003 Verzekeringen in geld 58,9 1.804,2 31,7 16,9 10,2 643,7 321,0 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,6 526,5 10,4 6,7 0,3 21,6 2,7 Pensioen uitgesteld 1,6 253,2 5,8 4,7 0,1 37,6 16,5 Lijfrente uitgesteld 1,5 96,0 2,6 2,5 3,8 99,1 88,1 Direct ingaande rente – – – – 4,7 425,7 201,0 Levenslang bij overlijden 37,0 132,8 5,7 0,0 0,1 3,0 1,2 Spaarverzekering 2,3 84,6 3,1 1,4 0,3 15,6 10,3 Risicoverzekering 11,0 711,1 4,1 1,6 0,9 41,1 1,2 Overig – – – – – – – Verzekeringen in beleggingen 32,8 1.974,8 58,9 44,4 2,6 70,1 57,2 w.v. Verbonden aan hypotheek 12,7 1.138,9 29,3 13,6 0,1 11,4 1,5 Pensioen uitgesteld 3,4 195,5 8,9 7,6 0,2 5,1 2,6 Lijfrente uitgesteld 4,9 179,7 7,8 10,2 2,0 35,1 38,3 Direct ingaande rente – – – – 0,1 4,9 4,6 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 11,1 430,5 12,1 12,8 0,3 13,5 10,1 Risicoverzekering 0,5 29,9 0,5 0,1 – – – Overig 0,0 0,4 0,1 0,0 – – – (bedragen in e mln)

Nieuwe spaarkasproductie 2002 2002 2003 2003 November December November December Spaarpremie ineens 0,0 0,4 0,4 0,4 Spaarpremie periodiek 0,8 1,3 1,3 1,6 Risicopremie ineens 0,0 0,1 0,0 0,1 Risicopremie periodiek 0,1 0,1 0,1 0,1 (in e mln)

Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar- Spaar- Risico- (x 1.000) bedrag premies premies December 2002 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,1 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 0,6 23,8 0,8 0,1 Zonder clausule 1,3 18,0 1,0 0,1 Totaal 1,9 41,9 1,8 0,2 December 2003 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 0,1 5,7 1,0 0,1 Zonder clausule 0,7 8,3 1,1 0,1 Totaal 0,8 14,0 2,1 0,1 (bedragen in e mln)