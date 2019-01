Goed voornemen Univé gaat z’n levenactiviteiten uitbesteden

De vraag is of dit besluit een goed voornemen voor 2003 is. Veel lijkt te zeggen voor stopzetting van de activiteiten als risicodrager. Sinds 1996 is de brutopremie-omzet van Univé Leven niet boven de # 30 mln uitgekomen, ondanks ambitieuze groeiscenario’s die uitgingen van een half miljard euro op basis van 1,4 miljoen verzekerden. Forse investeringen werden daartoe gedaan in onder meer de automatiseringssystemen en de verkooporganisatie. “De levenpoot moet een volwassen pijler van ons bedrijf worden naast Schade en Zorg”, kondigde algemeen directeur Thijs Meinders destijds aan. Hij gaf zichzelf twee jaar om zijn plannen te verwezenlijken. Een jaar later was het premievolume met een kwart gedaald en weer een jaar later hield Meinders het voor gezien. En nog steeds bivakkeert het kleine levenbedrijf beneden het premieniveau van 1997! Het lijkt logisch dat de huidige directie het definitief over een andere boeg wil gooien. Terugblikkend moet worden geconcludeerd dat Univé steevast achter de feiten én de marktontwikkelingen heeft aangelopen. Als schadeverzekeraar pur sang – en dan nog louter in brandverzekeringen – was het uiterst lastig om de slag naar het levenbedrijf te maken. Voor de aangesloten (brand)onderlingen bleek het adviseren van complexe fiscaal gedreven levensverzekeringen heel wat lastiger dan de verkoop van hoofdzakelijk particuliere schadepolissen. Daarbij kwam dat de aanvankelijk archaïsche werksystemen van Univé, ondanks de forse investeringen daarin, ongeschikt bleven voor de administratieve verwerking van flexibele (beleggings)verzekeringen. Mede daardoor kon Univé niet meeprofiteren van de hausse in beleggingsverzekeringen toen de beurs z’n ‘finest hour’ meemaakte. Het ter elfder ure aangaan van de samenwerking met Zwitserleven hielp nauwelijks, mede door diens slechte administratieve performance. Univé had inderdaad maar één ding mee: dat alles tegen zat! Toch is het jongste voornemen van Univé níet goed. Het grote klantenbestand biedt het levenbedrijf toch serieuze verkoopkansen. Verder rendeert het levenbedrijf structureel veel beter dan het schade- of zorgbedrijf. Als onderlinge is Univé bovendien voor zijn investeringen aangewezen op het eigen vermogen, zodat inkomsten uit belegging van volumineuze levenpremies feitelijk onmisbaar zijn, de kwakkelende beurzen ten spijt. Daarmee is tevens een belangrijke scoringskans genoemd: in het huidige beursklimaat zijn traditionele levensverzekeringen weer gewild. Dat zou meer dan een voldoende stimulans moeten zijn om in de eigen kracht te blijven geloven. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl