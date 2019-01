Gildenhof koopt Van Hillegondsberg

De portefeuille is 250 relaties groot en wordt geïntegreerd in de 3.500 relaties tellende portefeuille van Gildenhof. “Maar de polisdichtheid ligt tussen de vijf en zes”, aldus Edwin Balhuizen, één van de vier vennoten van Gildenhof. Rolf van Hillegondsberg stapt uit de assurantiewereld en gaat, tegen uurtarief, diensten verlenen in de gezondheidszorg.

Gildenhof telt, inclusief de vier vennoten, 26 medewerkers en heeft het hoofdkantoor in Veenendaal staan en een nevenvestiging in Amsterdam. De vennoten van het in 1999 uit een fusie ontstane kantoor zijn naast Balhuizen: Erik Schuiteman, Léon Boerlage en Wim van Weelden. Gildenhof richt zich naast medici op andere vrije beroepsbeoefenaren.