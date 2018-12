Geslaagde conversie NVG in Aegon Nabestaandenzorg

In de nieuwe divisie zijn de uitvaartactiviteiten van Aegon Particulieren en NVG samengebracht, goed voor in totaal 1,8 miljoen polissen en een premie-omzet van f 65 mln per jaar. Binnen het Aegon-concern wordt nog nagedacht over een eventuele overdracht van de uitvaartportefeuilles van Axent en LPU naar Groningen. Daarmee zou Aegon Nabestaandenzorg goed zijn voor een premie-inkomen van meer dan f 100 mln. Het bedrijf sluit verder portefeuille-overnames niet uit.

De nieuwe uitvaartdivisie doet zaken met zo’n zesduizend tussenpersonen, veelal afkomstig uit het bestand van Aegon Particulieren. Volgens Astrid de Visser, lid van het managementteam, komt 90% van de nieuwe productie van Aegon Nabestaandenzorg van assurantietussenpersonen en 10% van de loondienstagenten van NVG. De loondienstorganisatie, NVG Advies genaamd, telt honderd adviseurs, die een totaalpakket aan financiële producten verkopen.

Verder wordt in Groningen nog de leven- en spaarkasportefeuille van NVG beheerd, waar ongeveer vijftig mensen actief zijn. De schadeportefeuille van NVG is vorig jaar al overgeplaatst naar Aegon Particulieren in Leeuwarden.

Uitvaart

Aegon is van zins de markt voor uitvaartverzekeringen serieus te gaan nemen. “Het is een goede binnenkomer voor nieuwe klanten”, aldus De Visser. “Uitvaartklanten zijn trouw. Het product is een echte klantenbinder. Daarbij komt dat deze mensen er blijk van geven na te denken over de toekomst en hun financiële zaken graag goed geregeld willen hebben. Ze tonen gevoel en laten zien dat het ze iets waard is. Dat is dus een prima doelgroep voor een breder financieel advies”, zo verklaart zij de motieven van Aegon.

Aegon Nabestaandenzorg gaat zich niet bezighouden met uitvaartverzorging. “Via een speciaal telefoonnummer verwijzen we nabestaanden door naar geselecteerde uitvaartondernemers”, aldus De Visser. “Maar er is absoluut geen sprake van gedwongen winkelnering. De klant mag kiezen voor een uitvaart elders.” Voor geselecteerde tussenpersonen heeft Aegon Nabestaandenzorg een ‘elektronische straat’ beschikbaar, waarmee via internet verzekeringen zijn aan te vragen, polissen decentraal geprint kunnen worden en mutaties doorgevoerd kunnen worden.

Aegon wil het dienstenpakket uitbreiden tot meer dan alleen de uitvaart. De Visser: “We willen de markt verbreden tot nabestaandenzorg. En dan heb ik het niet alleen over de voor- en nazorg rond het overlijden, maar over zaken als notariële diensten, advies op het gebied van estate planning, financiële regelingen voor nabestaanden, et cetera.”