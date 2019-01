Gerling NCM: werkt samen met Japanse en Canadese collega’s

Met een groot aantal andere landen heeft Gerling NCM al zo’n samenwerking. “Het bijzondere is dat wij samen met het Italiaanse Sace de eerste kredietverzekeraar zijn die een overeenkomst sluit met Nexi”, zegt Johan Schrijver, directeur Medium Term Business.

De overeenkomst heeft betrekking op de export van kapitaalgoederen en diensten die Gerling NCM voor rekening van de Nederlandse staat verzekert. “Een Nederlands bedrijf dat een project moet opleveren in Iran kan bij ons voor rekening van de Nederlandse staat alleen goederen en diensten verzekeren die uit Nederland afkomstig zijn”, legt Schrijver uit. “Maar het bedrijf kan bijvoorbeeld onderdelen gebruiken uit Japan. Voor het verzekeren van het kredietrisico moest het bedrijf dan voorheen bij Nexi zijn. Nu kunnen wij het volledige bedrag verzekeren, waarbij een deel vervolgens wordt ondergebracht bij – in dit geval – Nexi. De overeenkomst werkt ook andersom.” Zowel Nexi als EDC zijn overheidsorganisaties.

NCM verzekert al sinds 1932 middellange exportrisico’s (krediet- of uitvoeringstermijn langer dan twaalf maanden) voor rekening van de Nederlandse staat. Tegenwoordig gaat het vooral om de export naar zogeheten opkomende markten als China, Iran, Afrika en Latijns Amerika. “Dat zijn, zeg maar, de niet-OESO-landen. De export naar OESO-landen verzekeren wij voor eigen rekening; daarover zijn in 2001 nieuwe afspraken gemaakt met de overheid”, zegt Schrijver. In dat jaar exporteerde Nederland voor bijna e 13 mld aan kapitaalgoederen naar opkomende markten; 15% daarvan werd door Gerling NCM verzekerd voor rekening van de staat.