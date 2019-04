Gerling NCM krijgt weer nieuwe aandeelhouders

De winst over het eerste halfjaar is een opsteker voor Gerling NCM, dat over heel 2002 nog een verlies moest noteren van e 75,1 mln. Cijfers over de eerste helft van vorig jaar maakte ’s werelds tweede kredietverzekeraar niet bekend. De brutopremie-omzet daalde licht tot e 631 (639) mln. Om de kapitaalbasis van het bedrijf verder te versterken, is afgesproken dat de grootste aandeelhouders Swiss Re (47,5%) en Deutsche Bank (35,32%) medio november ieder een bedrag tot e 55 mln waarborgen.

Aandeelhouders

Naast Swiss Re en Deutsche Bank zijn de aandeelhouders het pensioenfonds van Gerling NCM (7,14%), Sal. Oppenheim (7%) en de Gerling Groep (3,04%), die in mei bekendmaakte zich terug te trekken als grootaandeelhouder. Aan die aandeelhoudersstructuur komt binnenkort echter alweer verandering, want het belang van het pensioenfonds zal voor het grootste deel (7%) worden overgenomen door de Spaanse kredietverzekeraar Crédito y Caución. De resterende 0,14% komt in handen van het eveneens Spaanse Seguros Catalana Occidente, dat een optie heeft op nog eens 7,94% van de aandelen.

De samenwerking met Crédito y Caución zal in de toekomst worden uitgebreid. “Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden om het aanbod van handelsbevorderende producten te vergroten”, aldus Gerling NCM. Met Eeguros Catalana Occidente is bovendien afgesproken dat deze e 52 mln waarborgt van de e 55 mln die Swiss Re voor zijn rekening neemt.

Integratie

Bestuursvoozitter Bernd Meyer is toegetreden tot de raad van commissarissen; hij wordt tijdelijk opgevolgd door Paul-Henri Denieuil, die afkomstig is van Deloitte & Touche en voorheen topman was bij Euler. Gerling NCM gaat zich nu richten op de operationele integratie van de zes Europese verzekeringsbedrijven. Deze reorganisatie zal naar alle waarschijnlijkheid tot gevolg hebben dat het holdingbedrijf wordt verplaatst van Keulen naar Amsterdam.