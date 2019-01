De Rotterdamse assurantiemakelaar Gerard van Ommeren (53) heeft een uitgesproken mening over het toezicht op en de zelfregulering binnen de verzekeringsbranche

Van Ommeren is sinds 1996 directeur-eigenaar van Schouten Insurance International, die onder meer de tegenvoeter is van de Bavam in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het intermediair.