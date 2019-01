Geové-ers nemen cd voor CliniClowns

Hoe kwam je er op?

Op onze afdeling hebben we eens een cd-tje gemaakt in verband met het vertrek van een teamleider. Zoiets wilden we nog wel eens doen. Als aanleiding zochten we een goed doel en dat werd CliniClowns. Geové beloofde de kosten te betalen op voorwaarde dat alle Geové-medewerkers zouden kunnen meedoen.

Lukte dat nogal?

Via intranet kregen we 65 aanmeldingen voor het koor en daar bleven er 28 van over. Sommigen treden in hun vrije tijd op. Dat is goed te horen. Ook werd een band geformeerd van zes medewerkers. Iemand kwam op het idee ook verzekerde kinderen mee te laten zingen. We hebben twintig gezinnen met kinderen van zes tot twaalf jaar aangeschreven. Daar kwamen vijftien enthousiaste toezeggingen uit. Uiteindelijk deden er dertien mee. De ouders, vaak ook grootouders en andere familieleden, kwamen mee naar de repetities en hadden daar veel plezier in.

En de muziek en de teksten?

Daarvoor hadden we een professionele tekstschrijver. Op het cd-tje staan twee nummers. Het ene is op de muziek van ‘We are the world’ en heet ‘Kind van deze aarde’. Het andere heet ‘De clown met de lach’ en is op muziek van een song van Jody Bernal. De teksten passen dus bij de gelegenheid.

Het resultaat?

Een succes! De verkoop gebeurde via een bon in ons relatiemagazine. Ook hebben Petra en ik nog een interview gegeven op Radio Noord en TV Noord. Er zijn 1.400 cd-tjes verkocht á e 6,96, dus het leverde e 9.000 op. Dat geld hebben Petra en ik onlangs aan CliniClowns aangeboden.

Tevreden dus?

Nou! Het was erg leuk om zo’n jaar lang met heel veel mensen van Geové hiermee bezig te zijn. Eigenlijk een vorm van teambuilding. Ook leer je zo nog eens iemand kennen; er werken in Groningen achthonderd mensen, verspreid over vijf panden.

En nu?

Uit dit initiatief is een blijvend initiatief ontstaan: Funny Mix, een koor van achttien Geové-mensen met band. Op ons repertoire komen onder meer muziek van Abba en van Acda & de Munnik. Gisteren (27 maart) hebben we onze eerste repetitie gehad.

Een deel van de Geové-ers repeteert voor de cd. Van links naar rechts: Rebecca Elsinga, Greetje Nienhuis, Mirande Jansse, Saskia Adoptie, Gerda Wagenaar. Alie Boer en Salomé Bedorehsar.