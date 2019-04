Generali voert DAS-polis voor 55-plussers

De rechtsbijstandpolis voor 55-plussers die Generali voert, is identiek aan DAS-polis. De polis is op de doelgroep toegesneden door dekkingen zoals voor arbeidsrechtelijke conflicten en kinderen te laten vervallen. Wel is er dekking in verband met onder meer het oppassen van kleinkinderen, vermogensbeheer, de tweede woning, vakantie, aankopen via internet en vrijwilligerswerk. De verzekering kost e 40 per kwartaal.

DAS lanceerde de 55-plus in april van dit jaar. Behalve Generali wordt de polis op dit moment ook gevierd door ZLM en door een aantal gevolmachtigden. “De polis begint nu te lopen”, zegt DAS. “Het intermediair sluit nu regelmatig polissen over op de 55-plus-polis.” Het aantal gesloten polissen wil DAS niet bekend maken.